Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экипаж Crew Dragon-2 вернется с МКС на Землю, не дожидаясь смены

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами покинет МКС 7 ноября, не дожидаясь прибытия экипажа корабля Crew Dragon-3, сообщает НАСА.

Возвращение миссии запланировано на 8 ноября. Корабль расстыкуется с МКС 7 ноября в 13:05 по времени Восточного побережья США (20:05 мск), что направится домой. В случае неблагоприятных погодных условий на Атлантике запасным днем для расстыковки с МКС и приводнения будет 8 ноября, отметили в НАСА.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 199 дней. На Землю астронавты привезут результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 планируется не ранее 10 ноября в 21:30 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:30 мск). Он будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Стыковка с МКС предполагается 11 ноября в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02:10 мск).

В состав экипажа входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт ESA немец Маттиас Маурер.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Crew Dragon НАСА SpaceX

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 6 ноября

CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

США рассмотрят обязательство неприменения ядерного оружия первыми

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Что произошло за день: пятница, 5 ноября

Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика

Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика

Китай вывел на орбиту Земли спутник по наблюдению за ее экосистемой

Черные ящики с разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });