Экипаж Crew Dragon-2 вернется с МКС на Землю, не дожидаясь смены

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами покинет МКС 7 ноября, не дожидаясь прибытия экипажа корабля Crew Dragon-3, сообщает НАСА.

Возвращение миссии запланировано на 8 ноября. Корабль расстыкуется с МКС 7 ноября в 13:05 по времени Восточного побережья США (20:05 мск), что направится домой. В случае неблагоприятных погодных условий на Атлантике запасным днем для расстыковки с МКС и приводнения будет 8 ноября, отметили в НАСА.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 199 дней. На Землю астронавты привезут результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 планируется не ранее 10 ноября в 21:30 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:30 мск). Он будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Стыковка с МКС предполагается 11 ноября в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02:10 мск).

В состав экипажа входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт ESA немец Маттиас Маурер.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.