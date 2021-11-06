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Командование МКС принял российский космонавт Шкаплеров

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Церемония смены командования состоялась на борту Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

Действующий командир МКС астронавт Европейского космического агентства Томас Песке, который 7 ноября возвращается на Землю, передал командование станцией космонавту "Роскосмоса" Антону Шкаплерову, который прибыл на МКС 5 октября на космическом корабле "Союз МС-19".

Ранее в НАСА сообщили, что пилотируемый корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами покинет МКС 7 ноября, не дожидаясь прибытия экипажа корабля Crew Dragon-3.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 199 дней.

В случае неблагоприятных погодных условий на Атлантике запасным днем для расстыковки с МКС и приводнения будет 8 ноября, отметили в NASA.

МКС Антон Шкаплеров

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