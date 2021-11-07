В Казахстане шестеро горняков погибли в шахте из-за выброса метана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В городе Абай Карагандинской области Казахстана в воскресенье в забое шахты Абайская произошел выброс газа метана, предварительно известно о шести погибших и двоих пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Согласно сообщению, информация о выбросе метана в забое вентиляционного штрека К10 поступила спасателям в 9:30 по местному времени (6:30 по московскому времени).

По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника, 56 из них эвакуировались самостоятельно. Оставшиеся восемь горняков были забое 3-К10, где произошел выброс. Из них шесть погибли, двое травмированы. Состояние пострадавших уточняется.

В настоящее время производится подъем тел на поверхность. Обстоятельства и причины выясняются, производственный процесс приостановлен, говорится в сообщении.

По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством главы МЧС Юрия Ильина, проинформировали в пресс-службе.