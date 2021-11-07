Пострадавших при выбросе метана в шахте в Казахстане положили в реанимацию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Двое горняков, пострадавших при выбросе метана в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, находятся в реанимации, сообщило госагентство "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Как сообщается, два работника шахты 1960 и 1963 года рождения поступили в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова в воскресенье.

"У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз - токсикогипоксическая энцефалопатия", - приводит агентство данные пресс-службы.

Отмечается, что врачами клиники пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В воскресенье утром в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в забое вентиляционного штрека шахты Абайская произошел внезапный выброс метана. На момент выброса в шахте находилось 64 работника, шестеро из них погибли и двое пострадали. Остальные шахтеры эвакуировались самостоятельно.