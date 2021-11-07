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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн
Временный госпиталь для больных COVID-19
Фото: Borja Sanchez-Trillo/Comunidad de Madrid via Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 249 538 695, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 440 795 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 461 714 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 754 278.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 352 312. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 460 747 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 874 324 заболевших, из них умерли 609 388 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 649,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 323 человека, в Индии - 330, Бразилии - 2 тыс. 840.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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США Индия Бразилия Коронавирус

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