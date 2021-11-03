Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID растет в Европе пятую неделю подряд

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Европа на протяжении пяти недель остается единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 продолжает расти, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 25 по 31 октября в целом в мире было выявлено увеличение новых случаев заражения COVID-19 на 3%. При этом единственным регионом, в котором число случаев продолжает расти, остается Европа, где сообщается о росте случаев на 6%.

В других регионах зафиксировали уменьшение еженедельных случаев заболевания COVID-19. Больше всего заболеваемость упала в восточно-средиземноморском регионе (на 12%) и в Африке и Юго-Восточной Азии (на 9%).

В общей сложности за неделю в мире было выявлено более 3 млн новых случаев заражения COVID-19.

Общемировое количество смертей от заболевания увеличилось на 8% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Наибольший рост смертности был выявлен в Юго-Восточной Азии (на 50%). Также смертность увеличилась в европейском регионе (на 12%) и в западной части тихоокеанского региона (на 10%).

За неделю было зафиксировано более 50 тыс. смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 248 млн случаев заражения коронавирусом и около 5 млн человек умерли после инфицирования.

Хроника коронавируса. Октябрь.

20
В Сеуле готовятся к празднованию Хэллоуина. Сотрудники здравоохранения дезинфицируют улицы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.28 октября. Государственные и частные кладбища Филиппин закрываются для посетителей во избежание массового распространения COVID-19 на праздновании Дня поминовения усопших.26 октября. Школы с 1-го по 5-й классы вновь открываются в индийском Бангалоре.25 октября. В Румынии зафиксировали рекордное для ЕС количество смертей от последствий заражения коронавирусом. В стране ужесточили ограничения из-за COVID-19.20 октября. Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
В Сеуле готовятся к празднованию Хэллоуина. Сотрудники здравоохранения дезинфицируют улицы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Европа ВОЗ Коронавирус

Новости

Украинская Рада оправила в отставку министра обороны Тарана

Diageo построит в Китае первый завод по выпуску солодового виски

Экс-полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Экс-полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

Ученые из США нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусам

Ученые из США нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусам

Что случилось этой ночью: среда, 3 ноября

Постпред КНР ответил Байдену, что лозунги не решат проблемы климата

Постпред КНР ответил Байдену, что лозунги не решат проблемы климата
Пандемия коронавируса

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса

Израиль нанес ракетный удар по пригороду сирийской столицы

Пандемия коронавируса

Вакцинацию детей от пяти до 11 лет окончательно одобрили в США

Вакцинацию детей от пяти до 11 лет окончательно одобрили в США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });