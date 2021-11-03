ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID растет в Европе пятую неделю подряд

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Европа на протяжении пяти недель остается единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 продолжает расти, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 25 по 31 октября в целом в мире было выявлено увеличение новых случаев заражения COVID-19 на 3%. При этом единственным регионом, в котором число случаев продолжает расти, остается Европа, где сообщается о росте случаев на 6%.

В других регионах зафиксировали уменьшение еженедельных случаев заболевания COVID-19. Больше всего заболеваемость упала в восточно-средиземноморском регионе (на 12%) и в Африке и Юго-Восточной Азии (на 9%).

В общей сложности за неделю в мире было выявлено более 3 млн новых случаев заражения COVID-19.

Общемировое количество смертей от заболевания увеличилось на 8% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Наибольший рост смертности был выявлен в Юго-Восточной Азии (на 50%). Также смертность увеличилась в европейском регионе (на 12%) и в западной части тихоокеанского региона (на 10%).

За неделю было зафиксировано более 50 тыс. смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 248 млн случаев заражения коронавирусом и около 5 млн человек умерли после инфицирования.