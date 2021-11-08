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В Литве передислоцируют силы из-за скопления мигрантов у белорусско-польской границы

В Литве передислоцируют силы из-за скопления мигрантов у белорусско-польской границы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Литве передислоцировали силы из-за массового скопления мигрантов у белорусско-польской границы, сообщает BNS со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со штабом Вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", - отметил глава СОГГЛ Рустамас Любаевас в понедельник на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

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"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", - сказал он.

Как утверждает Любаевас, по данным различных источников, на границе Белорусии с Польшей могут находиться от 1 тыс. до 5 тыс. нелегальных мигрантов.

"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне)-Кузница (на польской стороне), этой информацией мы уже располагали в выходные дни", - сказал Любаевас.

Как сообщалось, в понедельник к белорусско-польской границе в Гродненской области подошла большая колонна мигрантов. Информацию подтвердили в Госпогранкомитете Белорусии. "На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", -сказали в ГПК.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне.

Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе. Журналистам и представителям неправительственных организаций ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.

Литва Польша Белоруссия

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