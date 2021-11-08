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Берлин обвинил Минск в содействии наплыву мигрантов в Европу

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Германии считают, что белорусские власти под руководством президента Александра Лукашенко намеренно завлекают мигрантов в Белоруссию, чтобы потом направлять их к границе Евросоюза, заявила официальный представитель немецкого МИД Андреа Зассе.

"Мы видим, что режим Лукашенко продолжает завлекать мигрантов в Белоруссию и потом направлять их к границе ЕС", - сказала она журналистам в Берлине в понедельник.

По ее словам, действия Лукашенко МИД считает "коварными" и "бесчеловечными", в рамках ЕС идет дальнейшее обсуждение совместной реакции стран Евросоюза.

Германия Белоруссия

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