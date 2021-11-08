Россия и США разошлись в оценке президентских выборов в Никарагуа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Москва считает неприемлемой и решительно осуждает позицию США, которые не признают результаты президентских выборов в Никарагуа. Выборы прошли при соблюдении всех требований никарагуанского законодательства, заявил после переговоров с главой МИД Венесуэлы министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По Конституции Никарагуа "носителем суверенитета является народ, и только он имеет право судить о легитимности избирательного процесса в своей собственной стране", напомнил Лавров.

Он добавил, что выборы в Никарагуа проходили "в условиях беспрецедентного давления на власти Никарагуа, со стороны США была развязана за долго до проведения выборов кампания по непризнанию их результатов". Россия направляла своих наблюдателей на эти выборы и, по их свидетельствам, "выборы прошли организованно, в полном соответствии с никарагуанским законодательством в этой области, с соблюдением всех диктуемых пандемией санитарно-эпидемиологических правил и при значительной активности наблюдателей", добавил министр.

8 ноября в понедельник Высший избирательный совет Никарагуа сообщил, что, по данным подсчета результатов на 50% участков, действующий президент Даниэль Ортега набрал 75% голосов. Для него это будет четвертый президентский срок.

Кандидат от либералов Вальтер Эспиноса пока получил 14,4% голосов.

ВВС напоминает, что главный соперник Ортеги Кристиана Чаморро со 2 июня находится под домашним арестром по делу об отмывании. Кроме того, были задержаны несколько родственников Чаморро и другие оппозиционные политики, собиравшиеся выдвинуться на выборы.

Президент США Джо Байден уже заявил, что выборы в Никарагуа не были справедливыми и демократическими, а их результаты были сфальсифицированы задолго до дня голосования за счет отстранения от участия оппозиции.