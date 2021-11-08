СМИ сообщили, что Белоруссия наращивает авиасообщение с Ближним Востоком

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия наращивает авиасообщение со странами Ближнего Востока, сообщает в понедельник немецкая газета Die Welt.

"(Президент Белоруссии - ИФ) Александр Лукашенко продолжает поддерживать нелегальную миграцию черед польскую восточную границу с ЕС в Германию. Согласно новым планам посадок аэропорта Минска, до марта запланировано около 40 еженедельных рейсов из Стамбула, Дамаска и Дубая. Эти три аэропорта сейчас наиболее активно используются мигрантами для прямых полетов в Белоруссию. Таким образом, сейчас по сравнению с зимой 2019/2020 таких полетов увеличится больше, чем вдвое", - пишет издание.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии значительно осложнилась после того, как ранее в понедельник с белорусской стороны границы собралось внушительное количество мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Немецкие правоохранительные органы полагают, что ежедневно в Белоруссию прибывают 800-1000 мигрантов. "После прибытия режим страны помогает им перебраться в ЕС", - пишет газета. Польша пытается этому противостоять.

Польское МВД ранее сообщило об усилении защиты восточной границы страны, в готовность приведены резервисты в восточных воеводствах. По данным министерства, польские силы, осуществляющие охрану границы с Белоруссией, пресекают попытки мигрантов перейти на территорию Польши. По словам главы польского министерства Мариуша Камински, до июня на границе будет выстроен забор с датчиками движения за 350 млн евро, однако Еврокомиссия уже отказалась его финансировать.