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В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской территории

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской территории
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Стрельба на белорусско-польской границе слышна с польской территории, сообщил в понедельник официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Стрельба слышна с польской территории. Причины нам неизвестны", - сказал Бычковский "Интерфаксу".

Ранее в соцсетях появились сообщения о стрельбе на белорусско-польской границе, где с белорусской стороны скопились тысячи ближневосточных мигрантов, которые пытаются проникнуть на польскую территорию.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что ситуация на белорусско-польской границе, остается крайне напряженной, перед заграждениями находятся около 2 тыс. человек, в том числе значительное количество женщин и детей. "По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратится с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Белоруссии они не рассматривают как место пребывания", - говорилось в сообщении в телеграм-канале ГПК в понедельник.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

Белоруссия Польша

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