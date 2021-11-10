ЕС готовит новые санкции против Белоруссии для решения миграционного кризиса

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз уже на следующей неделе планирует принять решение о введении новых санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами на границе с Польшей, сообщает Politico.

По словам собеседников издания, новые санкции могут быть одобрены уже в следующий понедельник во время встречи глав МИД стран ЕС. Пытаясь перекрыть поток мигрантов из Белоруссии, говорят источники Politico, ЕС стремится оказать давление на авиакомпании и должностных лиц, помогающих перевозить нелегальных мигрантов из родных стран к границам Евросоюза.

Они утверждают, что во время встречи 27 послов ЕС в среду в качестве правового основания для введения санкций в отношении Белоруссии может быть добавлена категория "торговля людьми". По словам одного из дипломатов ЕС, после этого к концу недели страны Евросоюза надеются завершить разработку нового санкционного списка, направленного против конкретных лиц и организаций.

Как заявил другой дипломат ЕС, пакет санкций содержит два раздела: один посвящен людям и группам, ответственным за содействие миграции, а второй направлен против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.

Собеседник издания уточнил, что санкции ударят по белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". При этом под санкции могут попасть и другие авиакомпании, выполняющие рейсы в Минск, в том числе российские авиакомпании "Аэрофлот", UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.

ЕС еще предстоит утвердить, на какие именно авиакомпании будут нацелены санкции.

Ранее польские власти призвали расширить санкции против Минска из-за миграционного кризиса и пообещали добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Белоруссию. Варшаву поддержали власти Германии, пообещав "наказывать всех тех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов".

Миграционный кризис на белорусской границе

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Сейм Литвы постановил ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Белоруссией с полуночи 10 ноября.