ФБР предположило нахождение подозреваемого в кибератаках Полянина в Барнауле

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Евгений Полянин, которому США заочно предъявили обвинения в кибермошенничестве, предположительно находится на родине, говорится в сообщении Федерального Бюро Расследований (ФБР).

"Евгений Игоревич Полянин разыскивается ФБР... Предполагается, что он находится в России, возможно, - в Барнауле", - говорится в сообщении ФБР, размещенном в твиттере.

Отмечается, что он является "одним из многих сообщников Sodinokibi/REvil".

Ранее в понедельник генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но из них $6,1 млн Вашингтону удалось вернуть. По его словам, Полянину, предположительно, удалось совершить порядка 3 тыс. атак с применением хакерского ПО, и при помощи этих атак ему удалось получить от жертв при помощи шантажа, по оценкам США, порядка $13 млн.

Минюст также выдвинул обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому. Васинский, по данным США, совершил около 2,5 тыс. атак с применением программ-вымогателей, и эти атаки принесли ему $2,3 млн, которые ему заплатили жертвы за разблокировку зараженных программами систем. Васинскому 22 года, он задержан в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции. Полянину - 28 лет, он находится на свободе. Предположительно, эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya.

Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.