Посол США в РФ рассчитывает встретиться с Тревором Ридом и Полом Уиланом

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Власти США внимательно следят за ситуацией с приговоренным в России к лишению свободы Тревором Ридом, а американский посол в РФ Джон Салливан, как ожидается, проведет новые встречи с ним и с другим осужденным американцем - Полом Уиланом, сообщили в понедельник в госдепе.

"Мы продолжаем искать возможности для контактов (с Ридом) в то время, как продолжаем отслеживать развитие его дела. Полагаю, у нашего посла в дальнейшем будут новые возможности для того, чтобы посетить как Тревора, так и Пола Уилана", - сказал на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил американскому студенту Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

28 июня Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

По данным Генпрокуратуры, следствием и судом установлено, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ РФ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности".

В свою очередь адвокат Уилана Владимир Жеребенков пояснил "Интерфаксу", что речь идёт об учащихся пограничного вуза. Защитник отметил, что полученные Уиланом сведения были частью оперативного эксперимента и содержали ложную информацию об учащихся.

Уилан не признает вину, однако приговор решил не обжаловать.