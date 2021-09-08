Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Американец Тревор Рид попал в штрафной изолятор в мордовской колонии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года студент из Техаса Тревор Рид помещен в колонии в штрафной изолятор (ШИЗО), защита выясняет, почему он попал туда.

"Тревор Рид помещен в ШИЗО, причину выясняем", - сообщили "Интерфаксу" адвокаты американца Сергей Никитенков и Виктория Буклова.

ШИЗО – это особое отделение в колонии, где расположены камеры для нарушителей режима. Вся территория этого особо строгого отделения огорожена и охраняется отдельно, "штрафники" не могут перемещаться по колонии свободно.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

28 июня Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

Фабула дела

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома №106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и указывали на необходимость его освобождения. Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что этапирование Рида не скажется на его возможном обмене.

В настоящий момент Рид находится в ИК-12 в Мордовии.

Тревор Рид США Мордовия

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 8 сентября

Годовая инфляция в РФ в августе выросла до 6,68%

Дело Михаила Абызова

Суд взыскал с Абызова и Альфа-банка более $126 млн

Замглавы инженерных войск РФ обвинили в получении взяток от строителей-подрядчиков

Замглавы инженерных войск РФ обвинили в получении взяток от строителей-подрядчиков

На замначальника инженерных войск РФ завели уголовное дело

Россия перебросила в Белоруссию СУ-30СМ для создания центра совместной подготовки

Медики в РФ получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID пациента

Росздравнадзор получил 7 тыс. заявлений о реакциях на вакцины от COVID

Пять жителей поврежденного взрывом дома в Ногинске не выходят на связь

Пять жителей поврежденного взрывом дома в Ногинске не выходят на связь

Глава МЧС России Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Мельника

Глава МЧС России Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Мельника
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');