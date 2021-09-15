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Защита американца Рида подала кассационную жалобу на его приговор

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Адвокаты студента из Техаса Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года, обжаловали его приговор в кассации.

"Защитой направлена кассационная жалоба на приговор Головинского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда по уголовному делу в отношении гражданина США Рида", - сообщили "Интерфаксу" адвокаты американца Сергей Никитенков и Виктория Буклова.

В жалобе они попросили, чтобы Рид, который в настоящее время отбывает наказание в колонии в Мордовии, лично участвовал в судебном процессе.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

28 июня этого года Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

Дело Тревора Рида

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и указывали на необходимость его освобождения. Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что этапирование Рида не скажется на его возможном обмене.

Тревор Рид США Сергей Никитенков Виктория Буклова Москва

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