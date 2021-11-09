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Специалисты восстановили работу одной из камер на телескопе Hubble

Специалисты восстановили работу одной из камер на телескопе Hubble
Космический телескоп "Хаббл". Архивное фото
Фото: Shalan Stewart/Zuma/TASS

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогли восстановить 7 ноября работу одной из камер космического телескопа Hubble для проведения научных исследований, сообщило управление во вторник.

"Инструмент вновь начал проводить научные исследования", - сообщается на сайте управления.

В миреТелескоп Hubble переведен в безопасный режим из-за проблем со связьюЧитать подробнее

Отмечается, что остальной инструментарий телескопа Hubble продолжает находиться в безопасном режиме, в то время как NASA расследует причины потери синхронизации сигналов, впервые обнаруженной 23 октября. Камера была выбрана первым инструментом для восстановления работы, так как сбои в её работе обычно происходят реже.

"В течение предыдущей недели специалисты расследовали основную причину проблем с внутренней синхронизацией и не обнаружили сторонних проблем. Команда продолжит поиск возможного временного решения проблемы на этой недели и оценит возможность его применения. Как только оно будет найдено, другие инструменты также возобновят проведение научных исследований", - отмечается в сообщении NASA.

Ранее NASA сообщило, что 25 октября космический телескоп Hubble был переведён в безопасный режим из-за проблем с синхронизацией с внутренней коммуникацией телескопа, а научные исследования были приостановлены на время расследования причин проблемы специалистами. В июне этого года телескоп Hubble приостанавливал свою работу из-за сбоя в работе системы. Тогда все приборы телескопа были также переведены в безопасный режим. В течение месяца специалисты проводили многодневные тесты, которые включали попытки перезагрузить и перенастроить систему и резервное аппаратное обеспечение, но успехом не завершились. Однако было выявлено, что возможная причина проблемы связана с блоком управления питанием.

16 июля специалисты смогли подключить резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Помимо этого, ряд видов оборудования на борту Hubble было переключено к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система была приведена в нормальный режим.

Hubble был запущен в 1990 году. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ.

Hubble NASA

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