Астероид 4660 Nereus приблизится к Земле 11 декабря

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В декабре к Земле приблизится астероид длиной 330 метров, сообщает издание Daily Record со ссылкой на NASA.

Небесное тело под названием 4660 Nereus размером в три раза больше футбольного поля классифицируется как "потенциально опасный астероид".

Американское космическое агентство (NASA) сообщило, что он приблизится к Земле 11 декабря. Астероид пролетит мимо планеты на расстоянии 3,9 млн километров - расстояние, более чем в 10 раз превышающее расстояние между Землей и Луной. Он не представляет угрозы для планеты.

Астероид был открыт в 1982 году американским астрономом Элеонорой Ф. Хелин. Он входит в группу астероидов "Аполлон", которые пересекают траекторию Земли.