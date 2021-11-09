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Корабль Crew Dragon-2 начал схождение с орбиты

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 после 8,5-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой накануне с Международной космической станцией (МКС), во вторник по московскому времени начал схождение с орбиты для предстоящего приводнения в Атлантике, сообщило NASA.

В миреКорабль Crew Dragon-2 расстыковался с МКСЧитать подробнее

После сброса грузового отсека на Crew Dragon-1 были включены двигатели на торможение для вхождения в атмосферу Земли.

Спускаемая капсула корабля с четырьмя астронавтами вслед за раскрытием всех парашютов должна приводниться 8 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (9 ноября в 06:33 мск) в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

На Землю вернутся представители трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они провели на орбите 199 дней. Астронавты везут с собой результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг.

В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon-2 будет извлечен его экипаж. Район приводнения охраняют патрульные катера Береговой охраны США.

Это был второй регулярный полет к МКС нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA. В настоящее время на борту МКС продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

NASA Crew Dragon-2 МКС Мексиканский залив

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