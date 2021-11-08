Корабль Crew Dragon-2 расстыковался с МКС

Через 8,5 часов он приводнится в Атлантике

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту в понедельник успешно отстыковался от Международной космической станции, сообщило NASA.

Расстыковка была осуществлена в 14:05 по времени Восточного побережья США (22:05 мск). После автономного полета продолжительностью 8,5 часов корабль должен будет с помощью парашютной системы приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.

В состав экипажа Crew Dragon-2, возвращающегося на Землю, входят представители трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они провели на орбите в общей сложности 200 дней. На Землю астронавты везут результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг.

Астронавты покинули МКС, не дождавшись своей смены - экипажа Crew Dragon-3.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 американской компании SpaceX планируется не ранее 10 ноября в 21:30 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:30 мск). Он будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Стыковка с МКС предполагается 11 ноября в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02:10 мск).

В состав экипажа входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт ESA немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Первоначально запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 к МКС планировалось осуществить еще 30 октября, однако он переносился в связи с неблагоприятными погодными условиями. Еще один перенос был вызван, как сообщило NASA, "небольшими медицинскими проблемами, не связанными с коронавирусной инфекцией, у одного из членов экипажа".

В настоящее время на борту МКС продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.