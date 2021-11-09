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Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне
Истребитель Checkmate
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Легкий истребитель 5-го поколения Checkmate доставили грузовым самолетом Ан-124 на Dubai Airshow-2021, где состоится его международный дебют, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"За рубежом перспективный авиационный комплекс демонстрируется впервые. Планируется ряд закрытых презентаций для потенциальных заказчиков и открытый показ с участием СМИ", - сказали в госкорпорации.

"Ростех" распространил видео, где истребитель Checkmate запечатлен в павильоне международного авиасалона Dubai Airshow - на кадрах видна застройка павильона, в центре экспозиции установлена машина в чехле.

Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до трех тысяч километров, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на Checkmate уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.

Checkmate Ростех

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