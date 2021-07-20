Новый российский истребитель Cheсkmate ориентирован на Африку и Индию

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый российский истребитель Checkmate ориентирован на африканский, вьетнамский и индийский рынки, спрос на него оценивается в 300 машин, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Самолет, в первую очередь, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолёты достаточно высок и оценивается минимум в 300 самолетов в ближайшее время", - сказал Борисов журналистам на авиасалоне МАКС-2021 во вторник.

По его словам, "это консервативная оценка".

"Все зависит от того, как быстро мы выведем самолет на международный рынок", - сказал вице-премьер.

Ранее во вторник Борисов сообщил "Интерфаксу", что у РФ есть якорный заказчик на новый легкий истребитель Checkmate, который был представлен президенту РФ Владимиру Путину.

"Уже есть, для него и делаем", - сказал Борисов на авиасалоне МАКС-2021.

Он пояснил, что речь идет об иностранных ВВС.

Также глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил "Интерфаксу", что Минобороны РФ станет заказчиком нового легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения Checkmate.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник Путину. "ЛТС – легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году. 2024-2025 годы – это постройка опытных образцов, 2026 год – запуск установочной партии, отмечается в презентации.

"Chekmate" сможет разгоняться до двух скоростей звука, масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг, дальность полета истребителя составит 3 тыс. км. "Размещение в отсеках вооружения современных средств поражения", - сказано в презентации.