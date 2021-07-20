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Чемезов оценил новый российский истребитель Checkmate в $25-30 млн

Чемезов оценил новый российский истребитель Checkmate в $25-30 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый легкий истребитель Checkmate, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, будет стоить $25-30 млн, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов журналистам.

Он заявил, что самолет получит двигатель первого этапа от Су-57. "Поэтому так быстро и удалось разработать новый самолет", - сказал Чемезов.

Новый легкий однодвигательный истребитель Checkmate пятого поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. Первый полет ожидается в 2023 году, на 2024-2025 годы запланирована постройка опытных образцов, на 2026 год - запуск установочной партии, говорилось в презентации.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новый истребитель Checkmate будет максимально унифицирован с самолетами Су-57 и Су-35. "Нам нужно сегодня максимально унифицировать с Су-57, возможно (использовать - ИФ) какие-то компоненты Су-35 для того, чтобы эта машина была дешевле", - сказал Мантуров журналистам.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что новый самолет ориентирован на африканский, вьетнамский и индийский рынки, спрос на него оценивается в 300 машин.

Ростех Сергей Чемезов Checkmate

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