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В Кремле сочли тревожной ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле оценивают ситуацию на белорусско-польской границе как тревожную и внимательно следят за ней.

"Безусловно, напряженно, тревожно. Это требует очень ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение", - заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию, сложившуюся в последние дни на границе Белоруссии и Польши в связи с миграционным кризисом.

По словам Пескова, "в этой ситуации самое главное все-таки - это жизнь и здоровье большого количества людей, которые скопились у границы, требуют пропуска через границу, требуют убежища в Польше, например".

Пресс-секретарь президента РФ также выразил надежду, что ситуация на границе Польши и Белоруссии не станет угрожающей для России.

"Мы видим, что очень ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что это никоим образом не примет форму, в которой будет являться угрозой для нашей безопасности", - сказал Песков.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к самой границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша Дмитрий Песков

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