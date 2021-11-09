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В Польше заявили, что не нуждаются в помощи НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Польша пока не нуждается в поддержке НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, заявил президент страны Анджей Дуда.

"Сейчас мы держим ситуацию под контролем, мы не нуждаемся в поддержке НАТО, но благодарим ее за готовность (помочь - ИФ), - цитирует во вторник слова Дуды Польское радио.

По словам президента, он находится в постоянном контакте с генсеком НАТО и информирует его о развитии ситуации на восточной границе.

Ранее во вторник заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи сообщил, что общее число сотрудников спецслужб - пограничников, полицейских и военных - достигло на границе с Белоруссией примерно 20 тыс. человек.

Комментируя накануне ситуацию на границе, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил о возможном применении статьи 4 устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций стран в случае, если кто-либо из участников альянса чувствует угрозу безопасности. "Я крайне обеспокоен тем, что происходит и, вероятно, будет происходить на нашей восточной границе. Настоящая проблема заключается в том, что никто не знает, как собирается действовать наше правительство", - сказал Туск.

Как ожидается, польский сейм соберется на чрезвычайное заседание, которое будет посвящено ситуации на границе с Белоруссией.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша Анджей Дуда Белоруссия НАТО

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