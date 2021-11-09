Адвокаты направили апелляцию на арест судна РФ в Дании и альтернативный иск

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Институте океанологии РАН называют незаконным арест судна "Академик Иоффе" в порту в Дании и надеются на скорейшее разрешение ситуации, заявил директор Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Алексей Соков.

"Институт не был предупрежден об аресте, он незаконен и должен быть снят. Это наше четкое понимание происходящего. В настоящее время работают адвокаты, специализирующиеся на морском праве, которые направили апелляцию и альтернативный иск. Мы абсолютно уверены в нашей правоте и надеемся на скорое разрешение ситуации в нашу пользу", - сказал Соков, чьи слова приводит пресс-служба Института океанологии во вторник.

Соков добавил, что судно "Академик Иоффе" находится в хорошем техническом состоянии, проблем с водой и питанием нет, все члены экипажа здоровы.

"Научный и морской состав экипажа был готов к долгой экспедиции, которая планировалась до 28 декабря 2021 года. Естественно все члены экипажа прошли медицинское обследование и абсолютно здоровы, в воде и еде никто не нуждается. Мы настроены на урегулирование ситуации с арестом судна и продолжение научной экспедиции, имеющей весомое значение в решении комплекса океанографических задач", - подчеркнул глава Института.

4 ноября стало известно, что в Дании на рейде порта Скаген после возвращения из экспедиции задержано российское научное судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии РАН. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Судно было задержано по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd.