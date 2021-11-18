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Минобрнауки организует возвращение ученых с задержанного в Дании "Академика Иоффе"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Если затянется решение вопроса о снятии ареста с научно-исследовательского судна (НИС) "Академик Иоффе", научный персонал и часть экипажа с него могут быть репатриированы, Минобрнауки решает вопрос о возможной организации этого процесса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что на борту НИС 61 человек - 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, в том числе один гражданин Франции. Все они "здоровы и полностью обеспечены провизией".

В Минобрнауки создана комиссия по проверке фактов, которые привели к задержанию судна. Комиссию возглавили заместители министра Алексей Медведев и Петр Кучеренко.

"Юридический спор идет между Институтом океанологии РАН, которому принадлежит российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", и канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd", - добавили в пресс-службе.

"Академика Иоффе" задержали на рейде порта Скаген в начале ноября после того, как судно вернулось из экспедиции. НИС задержали по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd. Институт океанологии через адвокатов подал апелляцию на задержание судна.

Минобрнауки Дания Академик Иоффе Институт океаналогии РАН One Ocean Expeditions Скаген

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