Минобрнауки организует возвращение ученых с задержанного в Дании "Академика Иоффе"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Если затянется решение вопроса о снятии ареста с научно-исследовательского судна (НИС) "Академик Иоффе", научный персонал и часть экипажа с него могут быть репатриированы, Минобрнауки решает вопрос о возможной организации этого процесса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что на борту НИС 61 человек - 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, в том числе один гражданин Франции. Все они "здоровы и полностью обеспечены провизией".

В Минобрнауки создана комиссия по проверке фактов, которые привели к задержанию судна. Комиссию возглавили заместители министра Алексей Медведев и Петр Кучеренко.

"Юридический спор идет между Институтом океанологии РАН, которому принадлежит российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", и канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd", - добавили в пресс-службе.

"Академика Иоффе" задержали на рейде порта Скаген в начале ноября после того, как судно вернулось из экспедиции. НИС задержали по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd. Институт океанологии через адвокатов подал апелляцию на задержание судна.