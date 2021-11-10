Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Каждый четвертый француз в 2020 году злоупотреблял алкоголем

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Около четверти жителей Франции употребляют слишком много алкоголя, свидетельствуют данные исследования французского Национального агентства здравоохранения.

Согласно опубликованным во вторник данным, 23,7% людей во Франции возрастом от 18 до 75 лет в прошлом году превысили норму, установленную в 2017 году этим агентством совместно с Национальном институтом изучения раковых заболеваний.

В 2017 году эксперты этих двух французских организаций определили допустимую норму: рекомендация предполагает употребление не более 10 бокалов вина в неделю, не более двух бокалов в день и воздержание от алкоголя несколько дней в неделю. Также специалисты подсчитали, чему соответствуют эти 10 бокалов вина, если говорить о других спиртных напитках.

Отмечается, что мужчины чаще злоупотребляют алкоголем, чем женщины. При этом почти половина (47%) из тех, кто употребляет слишком много алкогольных напитков, не имеют диплома о высшем образовании.

Исследование проводилось в июне и июле 2020 года.

Франция

Новости по теме

Новости

Польша выступила за ужесточение санкций Евросоюза в отношении Минска

Пандемия коронавируса

Макрон напомнил непривитым французам, что пандемия не закончилась

Макрон напомнил непривитым французам, что пандемия не закончилась

Польский премьер назвал Москву источником кризиса с беженцами

Польский премьер назвал Москву источником кризиса с беженцами

Литва введет с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии

Адвокат сообщил, что Саакашвили начнут судить 10 ноября

Адвокат сообщил, что Саакашвили начнут судить 10 ноября

Адвокаты направили апелляцию на арест судна РФ в Дании и альтернативный иск

Адвокаты направили апелляцию на арест судна РФ в Дании и альтернативный иск

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });