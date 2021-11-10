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NASA будет готово к высадке астронавтов на Луне не ранее 2025 года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Высадка американских астронавтов на Луне произойдет не ранее 2025, сообщил в ходе телеконференции космического управления администратор NASA Билл Нельсон.

"Мы потеряли семь месяцев из-за судебного разбирательства, это сместило высадку людей, как минимум, до 2025 года, но перед этой высадкой будет совершена посадка космического корабля без экипажа на лунной поверхности, незадолго до высадки людей", - заявил Нельсон.

Программа Artemis ("Артемида") была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

SpaceX Илона Маска получила "лунный" контракт с NASA по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Обе компании опротестовали победу SpaceX, из-за чего контракт со SpaceX был приостановлен.

США NASA Луна Artemis

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