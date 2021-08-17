Blue Origin подала в суд на NASA из-за контракта ведомства со SpaceX

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Компания Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд против Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) из-за присуждения контракта на разработку лунного модуля стоимостью $2,9 миллиарда компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает BBC News.

Blue Origin заявила, что в этой сделке есть "фундаментальные проблемы", назвав ее несправедливой. NASA пока не дает никаких комментариев.

Скандал возник из-за апрельского решения NASA отдать контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году компании Илона Маска SpaceХ. В судебном иске Blue Origin заявила, что для разработки посадочного модуля, который доставит астронавтов на поверхность Луны в 2024 году, необходимы два поставщика. Она также обвинила ведомство в "ненадлежащей оценке" своих предложений. NASA, в свою очередь, сообщало, что нынешний бюджет космического агентства не позволяет ему выбрать две компании.

План "Артемида" по возвращению человека на Луну был представлен в сентябре 2020 года. За год до этого NASA обратилось к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году. В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнёрстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В апреле этого года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ. В том же месяце компания Джеффа Безоса подала протест в Счётную Палату США в связи с выбором NASA компании SpaceX для отправки человека на Луну в рамках программы "Артемида" в 2024 году.