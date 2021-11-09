Лидеры США и Китая на следующей неделе проведут виртуальный саммит

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведут виртуальный саммит, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Джо Байден и Си Цзиньпин, как планируется, проведут саммит в онлайн формате на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По словам источников, точная дата проведения переговоров еще обговаривается. Они также отметили, что на саммите не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.