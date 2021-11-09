Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лидеры США и Китая на следующей неделе проведут виртуальный саммит

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведут виртуальный саммит, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Джо Байден и Си Цзиньпин, как планируется, проведут саммит в онлайн формате на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По словам источников, точная дата проведения переговоров еще обговаривается. Они также отметили, что на саммите не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.

США Китай Джо Байден Си Цзиньпин

Новости по теме

Новости

Польша выступила за ужесточение санкций Евросоюза в отношении Минска

Пандемия коронавируса

Макрон напомнил непривитым французам, что пандемия не закончилась

Макрон напомнил непривитым французам, что пандемия не закончилась

Польский премьер назвал Москву источником кризиса с беженцами

Польский премьер назвал Москву источником кризиса с беженцами

Литва введет с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии

Адвокат сообщил, что Саакашвили начнут судить 10 ноября

Адвокат сообщил, что Саакашвили начнут судить 10 ноября

Адвокаты направили апелляцию на арест судна РФ в Дании и альтернативный иск

Адвокаты направили апелляцию на арест судна РФ в Дании и альтернативный иск

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });