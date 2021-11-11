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Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина предварительно запланировали на 15 ноября

Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина предварительно запланировали на 15 ноября
Архивное фото.
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока что планируется на 15 ноября, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в администрации США.

По его информации, саммит предварительно запланировали на вечер 15 ноября по вашингтонскому времени.

Ранее в ноябре стало известно о решении США и КНР провести такой саммит. Официально его дату стороны пока не называют.

По информации источников агентства Bloomberg, на переговорах не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.

Ранее Financial Times писала о том, что Байден в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином в сентябре предложил ему провести первый очный саммит, но получил отказ. Американский лидер опроверг это сообщение.

США Китай Джо Байден Си Цзиньпин

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