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Социальными реформами в Афганистане займется военный трибунал

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Талибы создали в Афганистане военный трибунал для "обеспечения соблюдения шариата", "выполнения божественных заповедей" и "социальных реформ", сообщил зампред представителя "Талибана" Иманулла Самангани (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

Лидер движения Хайбатулла Ахундзад назначил председателя и двух судей трибунала.

"Военный трибунал имеет право заслушивать, пересматривать и выносить решения в свете постановлений шариата против должностных лиц и членов трех органов безопасности: Министерств обороны и внутренних дел и Главного управления разведки, которые утверждаются Верховным лидером", - уточнил Самангани.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Талибан Иманулла Самангани Хайбатулла Ахундзад

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