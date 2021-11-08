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Лидер талибов назначил губернаторов половины провинций Афганистана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Лидер движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада впервые после захвата движением 15 августа столицы Афганистана провел назначения глав 17 из 34 провинций страны.

Как сообщил в воскресенье вечером заместитель официального представителя движения Билал Карими, указом лидера талибов назначены губернаторы в провинциях Бадахшан, Пактия, Кабул, Кундуз, Баглан, Логар, Пактика, Бамиан, Урузган, Фарах, Сари-Пул, Джаузджан, Фарьяб, Майдан Вардак, Забул, Нимроз, Газни.

В сообщении Карими в Твиттере отмечается, что указами в некоторых провинциях назначены также заместители губернаторов и начальники полиции.

7 сентября талибы обнародовали состав своего правительства из 33 человек, в который вошли исключительно представители движения "Талибан". Главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
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Афганистан Талибан

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