Путин предложил Меркель наладить прямой диалог стран ЕС с Минском о миграционном кризисе

Ангела Меркель и Владимир Путин. Архивное фото. Фото: Adam Berry/Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия предлагает организовать обсуждение возникающих в связи с ситуацией на границе Белоруссии, Польши и Литвы проблем в прямых контактах стран ЕС и Минска, соответствующее предложение сделал президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанностиканцлера Германии Ангелой Меркель.

"Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В нем отмечается, что "подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС". "Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", - говорится в сообщении.