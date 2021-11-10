Берлин объяснил, почему Меркель обсудила ситуацию в Белоруссии с Путиным, а не с Лукашенко

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт объяснил, почему канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным, а не с белорусским президентом Александром Лукашенко напрямую.

"По оценке германского правительства, российское правительство имеет определенное влияние на белорусский режим, на белорусское правительство. Переговоры с президентом Путиным - это переговоры с тем, к кому прислушиваются в Минске", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду.

По его словам, Меркель после выборов в Белоруссии пыталась говорить с Лукашенко, но этого сделать не удалось из-за нежелания белорусской стороны.

Как сообщалось, главы МИД ЕС планируют в понедельник, 15 ноября, обсудить расширение санкций в отношении Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась в понедельник, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока в надежде перебраться в Евросоюз.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.