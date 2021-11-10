Кремль счел неприемлемыми обвинения Москвы в причастности к кризису с мигрантами

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают неприемлемым заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал Москву источником хаоса с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию", - заявил на брифинге 10 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве внимательно следят за ситуацией и видят в ней признаки надвигающейся гуманитарной катастрофы, поскольку "речь идет о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и открыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространство ЕС" и "даже не хотят оставаться и в Польше".

Военных рисков для России в этой ситуации в Москве не видят, добавил он и не стал отвечать на вопрос, планируется ли в связи с этим какое-либо военное усиление.

Песков отметил готовность Москвы помогать в сложных ситуациях Белоруссии, прежде всего экономически, отметил, что эта помощь уже оказывается, и подчеркнул, что "белорусские миграционные власти занимают в этом плане очень ответственную позицию".

"Мы помним прецеденты ближнего прошлого, когда европейцы говорили о ценностях в том, что касается защиты таких людей, беженцев - обеспечение их интересов, безопасности, исходя из гуманитарных соображений", - подчеркнул пресс-секретарь президента и напомнил, что не раз беженцы получали право жить в ЕС.

Он предупредил, что если Польша закроет границу с Белоруссией, это усложнит ситуацию: "Это не что иное, как попытки удушения Белоруссии".

Европейские чиновники с лета обвиняют Минск в искусственном создании хаоса с беженцами на границах со странами ЕС, белорусские власти эти обвинения отвергают. Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда к Польше по белорусской территории подошли несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока.

В российском МИД заявили, что кризису способствовала политика Запада на Ближнем Востоке. Моравецкий 9 ноября заявил в Сейме, что движущая сила кризиса находится в Москве. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в этот же день предположил, что в этой ситуации Москва может попытаться дестабилизировать ситуацию в ЕС, а глава Минобороны Польши Мариуш Блащак увидел в этом "гибридные атаки" России ради подрыва авторитета властей в конкретных государствах.