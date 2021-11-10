МВФ, ВТО, ВОЗ и ВБ создали сайт с информацией о пандемии COVID-19

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду объявил о создании рядом крупных международных организаций единого сайта, на котором будет доступна актуальная информация, связанная с пандемией коронавируса COVID-19.

"Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный банк (ВБ) создали всеобъемлющий трекер данных по COVID-19. Впервые вся информация по коронавирусу будет собрана в одном месте", - заявил он, открывая министерскую онлайн-встречу по COVID-19.

По словам Блинкена, на сайте covid19globaltracker.org будет собрана вся информация по COVID-19, от данных по новым случаям заражения коронавирусом до уровня вакцинации в странах. Сайт будет доступен по всему миру для всех пользователей интернета и будет дополняться по мере появления новых данных о COVID-19.

Данные по пандемии COVID-19 в настоящее время представлены и регулярно обновляются, в частности, на сайте американского Университета Джонса Хопкинса и на сайте Worldometers, который отслеживает различные статистические данные.