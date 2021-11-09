Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 млн

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 250 357 929, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 055 612 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 613 987 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 755 636.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 366 987. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 461 057 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 886 077 заболевших, из них умерли 609 573 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 650,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 327 человек, в Индии - 330, Бразилии - в 2 841.