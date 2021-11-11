Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon-3 американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту в четверг по московскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:03 мск) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Через 12 минут 51 секунду после запуска пилотируемый корабль будет выведен на орбиту и начнет полет к МКС.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-3 осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя.

Тем временем, первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через 9 минут 29 секунд после запуска должна будет приземлиться в вертикальном положении на автоматическую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике, которая находится в 600 км от космодрома.

Во вторник на Землю после отстыковки от МКС вернулся экипаж корабля Crew Dragon-2 - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они провели на орбите 199 дней. Астронавты привезли с собой результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг. Корабль находился в составе МКС с конца апреля.

Это был уже второй регулярный пилотируемый полет к МКС нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с НАСА. Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый испытательный запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года, первый регулярный - в ноябре 2020 года. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.

В настоящее время на борту МКС в ожидании прибытия экипажа Crew Dragon-3 продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.