Пилотируемый корабль Crew Dragon-3 успешно вышел на орбиту

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, стартовавший в четверг по московскому времени к Международной космической станции (МКС), успешно выведен на орбиту, сообщило НАСА.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:03 мск) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США). Через 12 минут 51 секунду после старта вслед за отделением от второй ступени носителя корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

В четверг в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 03:10 мск) корабль должен состыковаться с МКС в автоматическом режиме.

Тем временем примерно через 9,5 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 600 км от космодрома во Флориде.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-3 осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы НАСА и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около $58 млн.

В настоящее время на борту МКС в ожидании прибытия экипажа Crew Dragon-3 продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.