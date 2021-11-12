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Пилотируемый корабль Crew Dragon-3 сблизился с МКС перед стыковкой

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, выведенный накануне на орбиту Земли, в пятницу по московскому времени сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило NASA.

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"Корабль подошел к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

Стыковку к модулю Harmony американского сегмента станции планируется осуществить 11 ноября в 18:33 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02:33 мск). Crew Dragon-3 должен будет пристыковаться к МКС в автоматическом режиме.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Запуск Crew Dragon-3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:03 мск) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Он проведен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около 58 млн долл.

Это уже третий регулярный пилотируемый полет к МКС нового американского пилотируемого корабля многоразового использования. Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый испытательный запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года, первый и второй регулярные запуски- 16 ноября 2020 года и 23 апреля 2021 года соответственно. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.

В настоящее время на борту МКС в ожидании прибытия экипажа Crew Dragon-3 продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Crew Dragon-3 SpaceX NASA МКС

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