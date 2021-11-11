В Германии зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID за сутки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти Германии за последние сутки впервые с начала пандемии зарегистрировали более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ.

Антирекорд за последние 24 часа составил 50 196 случаев, отмечают они.

"Пандемия возвращается в новом поражающем виде", - отметили в пресс-службе и.о канцлера Германии Ангелы Меркель.

Причиной вспышки COVID-19 является относительно низкий уровень вакцинации в Германии, составляющий чуть более 67%, отмечают СМИ.

Наиболее затронутые пандемией земли - Саксония, Бавария и совсем недавно Берлин - ввели новые ограничения для непривитых людей. В частности, в Берлине с понедельника невакцинированным людям будет запрещено посещать рестораны, бары, спортзалы и парикмахерские.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Германии было выявлено свыше 4,83 млн случаев заражения, более 97,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.