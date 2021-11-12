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Канцлер Австрии пообещал ввести локдаун для непривитых

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Александр Шалленберг пообещал с 15 ноября ввести повсеместный локдаун для граждан, не сделавших прививки от коронавируса, сообщает Kronen Zeitung.

"Мы планируем в воскресенье дать "зеленый свет" этой мере", - сказал он.

Перед этим на выходных пройдет виртуальная конференция с главами австрийских федеральных земель, а в воскресенье - заседание главного комитета Национального совета.

Канцлер выразил сожаление, что властям придется прибегнуть к этой мере, тем более, вакцин в стране достаточно даже для ревакцинации бустерными дозами. По его словам, две трети населения привились, он их похвалил и добавил, что не считает, что они должны страдать от ущемления прав так же, как и не привившиеся.

Условия выборочного локдауна для непривитых будут такими же, какие действовали для всех при общих локдаунах. Им с ограничениями будет можно ездить на работу и в магазины за продуктами, а также заниматься спортом на улице. Полиция будет выборочно проверять соблюдение ограничений.

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Австрия Александр Шалленберг коронавирус

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