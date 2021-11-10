Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Главная задача - это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших и вакцинированных граждан. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиров Путиным.

По ее словам, желательный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 80%. "Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем (...), говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90%-95%", - сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что пока в России оставляют планку коллективного иммунитета не менее 80%.

Голикова отметила, что более 20 млн россиян необходимо привить от COVID-19 и еще 9 млн ревакцинировать, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета в 80%.

Вице-премьер добавила, что для достижения это уровня коллективного иммунитета "все граждане РФ, которые на сегодня не имеют медотвода от вакцинации, должны вакцинацию пройти". По словам Голиковой, невакцинированные пациенты тяжело переносят болезнь, попадают в реанимацию.

Ранее в среду стало известно, что в России в очередной раз обновлен антирекорд суточной COVID-смертности - умерли 1 239 человек. Число новых заболевших за сутки составило 38 058.