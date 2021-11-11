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Вторую партию российской вакцины доставили в Южную Осетию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" и "Спутник V" доставили в Южную Осетию в четверг вечером, сообщил "Интерфаксу" глава Минздравсоцразвития Сослан Наниев.

"К нам поступили 1500 доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и 500 доз "Спутник V" (или еще одно название - "Гам-КОВИД-Вак") - это первая в мире двухкомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции, я призываю жителей республики вакцинироваться", - обратился Наниев к согражданам, отметив, что уже в пятницу в республике продолжится вакцинация населения.

Минздрав запросил вакцину еще в августе, однако из-за технических моментов между компаниями, поставка вакцины в республику задержалась. Также для вакцинированных на территории Южной Осетии остается проблемой признание сертификатов на территории РФ и присвоение QR кода через Госуслуги, вопрос решается властями республики.

Первая партия вакцины поступила в Цхинвал в апреле, вакцинацию прошли более тысячи жителей республики. С начала пандемии количество инфицированных в республике составило более 9,3 тыс. человек, более 7,1 тыс. - выздоровели, 154 человека умерли.

До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных и зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. До 14 ноября закрыты все учебные и дошкольные заведения.

Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Южная Осетия коронавирус Спутник Лайт Спутник V Минздравсоцразвития

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