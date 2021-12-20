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Лавров в понедельник встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На понедельник, 20 декабря, запланированы встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой, сообщает на своем сайте российское внешнеполитическое ведомство.

"В рамках бесед в двухстороннем и трехстороннем формате предусматривается обмен мнениями по ключевым вопросам взаимоотношений России с этими республиками, внешнеполитической координации и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

В МИД РФ в этой связи отмечают, что Россию связывают с Абхазией и Южной Осетией тесные союзнические отношения, которые "имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре".

"В соответствии с линией, утвержденной президентом Российской Федерации, Россия оказывает молодым государствам Закавказья активное содействие в становлении как современных демократических государств, укреплении их международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом развитии. Республикам предоставляется комплексная помощь в борьбе с COVID-19 и решении других актуальных задач в различных сферах взаимодействия", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Смоленской площади отметили регулярный характер диалога на уровне глав государств. "Налажено активное взаимодействие в рамках российско-абхазской и российско-югоосетинской межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству, реализуются инвестиционные программы содействия социально-экономическому развитию каждой из республик на 2020-2022 гг.", - подчеркнули в ведомстве.

"Плотные контакты поддерживаются по линии министерств иностранных дел, других профильных ведомств, осуществляются интенсивные обмены на культурно-гуманитарном и региональном треках", - отметили в МИД РФ.

Сергей Лавров Абхазия Южная Осетия

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