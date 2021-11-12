Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Совбез ООН готов обсудить меры относительно Белоруссии в связи с ситуацией с нелегалами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания заявили, что готовы обсудить новые меры в отношении Белоруссии из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Польшей.

В миреМеркель сказала Путину, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против ЕСМеркель сказала Путину, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против ЕСЧитать подробнее

"Вместе мы выражаем нашу солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их и нацелить на тех, кто участвует в деятельности режима Лукашенко и способствует незаконному пересечению внешних границ Европейского Союза. Мы останемся едины и полны решимости защитить ЕС от этих гибридных операций белорусских властей", - говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте постпредства США при ООН.

Они призвали страны, откуда приезжают нелегальные мигранты, к сотрудничеству, чтобы предостеречь граждан "от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями".

Подписавшиеся под заявлением страны еще раз осудили, по их мнению, организованное белорусскими властями использование людей "с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза и отвлечения внимания от собственных растущих нарушений прав человека".

"Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Международным организациям необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для оказания гуманитарной помощи. Белорусские власти должны понимать, что оказать давление на Европейский союз таким образом, путем циничной инструментализации мигрантов, не удастся", - заявили члены СБ ООН.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

ЕС США ООН Белоруссия

Новости

Суд в США приостановил передачу данных по делу о штурме Капитолия

Суд в США приостановил передачу данных по делу о штурме Капитолия

США предупредили европейских союзников о возможном вторжении РФ в Украину

США предупредили европейских союзников о возможном вторжении РФ в Украину

Регулятор ЕС одобрил два препарата от COVID с моноклональными антителами

Регулятор ЕС одобрил два препарата от COVID с моноклональными антителами

Что произошло за день: четверг, 11 ноября

Меркель сказала Путину, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против ЕС

Меркель сказала Путину, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против ЕС

Путин второй раз за два дня провел телефонный разговор с Меркель

В Китае одобрили "историческую резолюцию" в поддержку политики Си Цзиньпина

В Китае одобрили "историческую резолюцию" в поддержку политики Си Цзиньпина

Участники протестов в Грузии пострадали от брошенных в них с крыши кусков бетона

Бомбардировщики США провели учения в Европе с имитацией нанесения ударов

Умершие знаменитости

Умер отменивший апартеид в ЮАР экс-президент Де Клерк

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });