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Iraqi Airways обещали Еврокомиссии не возобновлять полеты в Минск

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Иракские авиакомпании пообещал не возобновлять полеты в Минск, сообщил представитель Еврокомиссии после переговоров высокопоставленных европейских чиновников с представителями Ирака, Турции, Ливана и ОАЭ.

Он добавил, что Turkish Airlines также пообещала прекратить продажу билетов на рейсы в Минск из Турции.

11 ноября представитель канцелярии президента Польши сообщил, что Turkish Airlines пообещала прекратить перевозить в Белоруссию граждан Сирии, Ирака и Йемена. 12 ноября о таком же решении объявила белорусская государственная авиакомпания "Белавиа", сославшись на решение "компетентных органов Турции".

Позднее Управление гражданской авиации Турции сообщило, что запрещает продавать билеты в Белоруссию из аэропортов Турции гражданам Ирака, Сирии и Йемена. Ведомство связало это с проблемой попыток нелегальных мигрантов пересечь границу между Белоруссией и странами Евросоюза.

В Брюсселе обвиняют Минск в осуществлении "гибридной агрессии" через организацию перевозок в Белоруссию жителей Ирака, Сирии и других стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Эти мигранты пытаются нелегально пересечь границу с Польшей, Литвой или Латвией, европейские страны их не принимают. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к польской границе со стороны Белоруссии подошли несколько тысяч мигрантов.

Из-за этого Евросоюз решил ввести против Белоруссии новые санкции. Сообщалось, что санкции могут затронуть в том числе авиакомпании, которые способствуют переброске мигрантов в Белоруссию, в частности, упоминался "Аэрофлот".

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Ирак Iraqi Airways Белоруссия Турция Минск Еврокомиссия Белавиа Turkish Airlines

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