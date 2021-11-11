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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Меркель сказала Путину, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против ЕС

Меркель сказала Путину, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против ЕС
Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - И.о. канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сказала, что власти Белоруссии используют мигрантов как "гибридное оружие" против ЕС. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В телефонном разговоре канцлер и российский президент обменялись мнениями по актуальной ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что она создана белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз", - сказал Зайберт в четверг вечером.

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Ранее в четверг пресс-служба Кремля сообщила о втором за последние два дня разговоре Путина с Меркель.

"Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса - в соответствии с международными гуманитарными нормами", - говорилось в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, Путин "высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы".

Накануне Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась, в частности, ситуация на внешних границах Белоруссии. После этого СМИ сообщили о том, что Меркель запросила еще один телефонный звонок Путину.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Ангела Меркель Владимир Путин

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